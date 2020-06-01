Члены религиозной общины в Башкирии заразились COVID-19. В вирус они не верили

Отмечается, что COVID-19 могли заразиться около десяти прихожан. Сейчас все они госпитализированы.

По данным здания, в общине осуждался отказ от массовых служб на церковные праздники и от других рекомендуемых санитарных норм, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

В неофициальной общине проживают около 150 человек многие — все с семьями. Послушники живут закрытой религиозной жизнью. Некоторые местные жители считают их приверженцами секты.