Члены религиозной общины в Башкирии заразились COVID-19. В вирус они не верили
В одном из православных приходов Башкирии, члены которого призывали отказываться от российских паспортов, ИНН и вакцинации, произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщил сайт mkset.ru.
Отмечается, что COVID-19 могли заразиться около десяти прихожан. Сейчас все они госпитализированы.
По данным здания, в общине осуждался отказ от массовых служб на церковные праздники и от других рекомендуемых санитарных норм, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
В неофициальной общине проживают около 150 человек многие — все с семьями. Послушники живут закрытой религиозной жизнью. Некоторые местные жители считают их приверженцами секты.