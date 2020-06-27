Члены подмосковного УИК помогли народному художнику России проголосовать из дома

Сегодня к ветерану Великой Отечественной войны, народному художнику РФ Константину Прохорову приехали члены участковой избирательной комиссии № 277. Они принесли ему урну для голосования.

«Нашим людям золотого возраста не надо подвергать себя лишний раз риску, мы готовы по просьбе выйти на дом», — отметили представители УИК.

Художник и ветеран Константин Прохоров голосует на дому

Они также признались, что ходить по адресам в специальных халатах, масках, шлемах и печатках — не самое простое занятие, особенно в такую душную погоду, однако, по их словам, «вопрос санитарной безопасности сейчас в приоритете».

В мастерской ветерана ему дали запечатанный пакет с одноразовыми маской, перчатками, ручкой, и инструкцией, как заполнять бюллетень.

«Я прочитал вносимые поправки и полностью со всеми согласен. Там — наше будущее, в защите детей, пенсионеров, семьи, целостности страны. Так что нельзя не принимать участие в таком важном деле!» — поделился художник.