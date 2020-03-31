    31 марта 2020, 21:11

    Члены ОНК попросили освободить часть людей из СИЗО

    Александра Каширина

    Члены ОНК попросили освободить часть людей из СИЗО Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) призвали освободить из СИЗО тех, кто задержан по подозрению в ненасильственных преступлениях и не представляют опасности для общества.
    Члены ОНК попросили освободить часть людей из СИЗО

    Члены организации указали, что пока не поступало четкого разъяснения, ограничен ли вход для участников ОНК, но они уже столкнулись с запретом на их допуск в места принудительного содержания. «Пока комиссия разбирается в этом вопросе», — сказали в ОНК.

    В Комиссии предполагают, что это связано с эпидемиологической обстановкой, и признают необходимость таких мер для борьбы со вспышкой коронавируса. Но соблюдение прав задержанных все равно необходимо.

    Члены ОНК попросили освободить часть людей из СИЗО | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы не можем обеспечить в данных условиях полноценную защиту прав граждан. Более того мы понимаем, что ограничены фундаментальные права. Люди, чья вина не доказана, будут содержаться под стражей без проведения следственных действий и без возможности встречи с защитником», — рассказали члены Комиссии, добавив, что само сотрудники были переведены на казарменное положение, и будут находиться на работе по 14 суток.

    «В сложившихся условиях мы еще раз призываем освободить лиц, не представляющих опасности для общества и вновь направляем открытое письмо в адрес руководителей правоохранительных и надзорных органов, Председателю Верховного суда РФ», — заявили в ОНК.

    Сегодня стало известно, что доступ следователей и адвокатов в изоляторы запретили.