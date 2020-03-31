Члены ОНК попросили освободить часть людей из СИЗО Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) призвали освободить из СИЗО тех, кто задержан по подозрению в ненасильственных преступлениях и не представляют опасности для общества.

Члены организации указали, что пока не поступало четкого разъяснения, ограничен ли вход для участников ОНК, но они уже столкнулись с запретом на их допуск в места принудительного содержания. «Пока комиссия разбирается в этом вопросе», — сказали в ОНК.

В Комиссии предполагают, что это связано с эпидемиологической обстановкой, и признают необходимость таких мер для борьбы со вспышкой коронавируса. Но соблюдение прав задержанных все равно необходимо.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы не можем обеспечить в данных условиях полноценную защиту прав граждан. Более того мы понимаем, что ограничены фундаментальные права. Люди, чья вина не доказана, будут содержаться под стражей без проведения следственных действий и без возможности встречи с защитником», — рассказали члены Комиссии, добавив, что само сотрудники были переведены на казарменное положение, и будут находиться на работе по 14 суток.

«В сложившихся условиях мы еще раз призываем освободить лиц, не представляющих опасности для общества и вновь направляем открытое письмо в адрес руководителей правоохранительных и надзорных органов, Председателю Верховного суда РФ», — заявили в ОНК.

Сегодня стало известно, что доступ следователей и адвокатов в изоляторы запретили.