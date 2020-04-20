Члены ОНК начали проверку по делу о применении силы к нарушителю самоизоляции

Ранее сотрудник полиции ОВД «Бирюлево Восточное» ударил мужчину, нарушившего режим самоизоляции. Члены ОНК посетили отделение. Там им отказались предоставить развернутую информацию. Они также не назвали фамилию мужчины, против которого была применена сила.

«Известно только, что после задержания ему сделали тест на коронавирус, оказавшийся отрицательным», — сообщил один из членов ОНК.

Нарушитель самоизоляции привлечен к административной ответственности.