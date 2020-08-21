Члены Экспертного совета нашли способ решения проблемы плохих дорог в Коми

Андрей Мишарин, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», заявил, что на данный момент в ненормативном состоянии находятся порядка 160 дорог, на которые жаловались жители. В общей сложности они оставили 326 сообщений о плохом состоянии трасс.

«Люди обращали внимание на особо убитые участки дорог, и по многим из них, особенно по стратегическим направлениям, межмуниципальным, дороги сейчас уже отремонтированы», — приводит слова Мишарина сайт «ПолитЭксперт».

Эксперты отметили, что дороги нужно отремонтировать, однако и люди также должны следить за их состоянием.