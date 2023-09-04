Общество 04 сентября 2023, 16:25 Члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей в Якутии Член экипажа танка «Алеша» Неустроев получил в подарок табун лошадей в Якутии Freepik

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В Усть-Алданском районе Якутии прошло чествование Героя России, члена экипажа танка «Алеша» Алексея Неустроева. Земляки подарили военнослужащему табун лошадей, земельный участок и автомобиль, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

Торжественное вручение состоялось на центральной площади имени Легоя села Борогонцы.

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«От имени жителей района Алексею Неустроеву вручены ключ от автомобиля УАЗ, также от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей», — сообщила пресс-служба.

Ранее с экипажем танка «Алеша» встретился президент России Владимир Путин. Он лично вручил военнослужащим награды в Курске, а затем встретился с танкистами в Кремле. Глава государства указал на волнение экипажа при награждении и назвал символичным место, где проходило мероприятие. Бойцы прославились тем, что уничтожили колонну Вооруженных сил Украины в Запорожской области и прикрывали мотострелковую бригаду в течение 40 минут.