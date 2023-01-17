Общество 17 января 2023, 16:42 Членов преступной группы осудят по обвинению в отмывании денег в Саратове

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В Саратове скамья подсудимых ждет девять участников преступной группы, которых обвинили в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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Следствие предполагает, что с 2016 по 2021 год обвиняемые помогали предпринимателям и сотрудникам различных компаний переводить и обналичивать деньги в обход налоговой службы. Они создавали фирмы-однодневки и осуществляли через них эти операции, получая за свои услуги не менее 10% от переводимых сумм. Таким образом им удалось заработать около 17 миллионов рублей.