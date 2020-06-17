Членов Ку-клукс-клана запретили добавлять в игру Red Dead Online
Студия Rockstar Games обновила игру Red Dead Online, убрав возможность добавлять представителей Ку-клукс-клана. Об этом сообщил портал NEWS.ru.
По данным издания, члены Ку-клукс-клана появлялись только в одиночном режиме. Однако геймеры воспользовались программной ошибкой и добавили куклуксклановцев в многопользовательский режим, чтобы натравливать их на других игроков. Разработчики исправили этот недочет, поскольку пользователи начали выказывать свое недовольство в соцсетях.