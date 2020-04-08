Членов комиссии ОНК не пустили в СИЗО из-за карантина
Членов ОНК Москвы не пустили с проверкой в СИЗО № 7, в связи с чем сотрудники решили обратиться во ФСИН. Об этом сообщил RT.
Член ОНК Москвы Георгий Иванов рассказал, что «с учетом того, что карантин в СИЗО № 7 носит ограниченный характер, раз туда привозят заключенных», они «сочли необходимым проверить, не переполнен ли он, ведь теперь туда должны отправлять и женщин, и несовершеннолетних».
«Но администрация нас не допустила в СИЗО», — уточнил он.
Комиссия обратилась к руководству ФСИН, чтобы решить эту проблему.