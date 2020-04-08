    08 апреля 2020, 21:05

    Членов комиссии ОНК не пустили в СИЗО из-за карантина

    Дарья Морозова

    Членов ОНК Москвы не пустили с проверкой в СИЗО № 7, в связи с чем сотрудники решили обратиться во ФСИН. Об этом сообщил RT.

    Член ОНК Москвы Георгий Иванов рассказал, что «с учетом того, что карантин в СИЗО № 7 носит ограниченный характер, раз туда привозят заключенных», они «сочли необходимым проверить, не переполнен ли он, ведь теперь туда должны отправлять и женщин, и несовершеннолетних».

    «Но администрация нас не допустила в СИЗО», — уточнил он.

    Комиссия обратилась к руководству ФСИН, чтобы решить эту проблему.