Членов комиссии ОНК не пустили в СИЗО из-за карантина

Член ОНК Москвы Георгий Иванов рассказал, что «с учетом того, что карантин в СИЗО № 7 носит ограниченный характер, раз туда привозят заключенных», они «сочли необходимым проверить, не переполнен ли он, ведь теперь туда должны отправлять и женщин, и несовершеннолетних».

«Но администрация нас не допустила в СИЗО», — уточнил он.

Комиссия обратилась к руководству ФСИН, чтобы решить эту проблему.