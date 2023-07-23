Общество 23 июля 2023, 19:20 Членов избиркома Камбоджи пригласили стать наблюдателями на выборах президента России ЦИК: членов избиркома Камбоджи пригласили наблюдать за выборами президента РФ в 2024 году РИА «Новости»

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Членов избиркома Камбоджи пригласили наблюдать за выборами президента России в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

Приглашение организаторам выборов в Национальную ассамблею Камбоджи передал член Центризбиркома Константин Мазуревский, входивший в российскую делегацию наблюдателей в этой стране.

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Голосование на выборах депутатов Нацассамблеи в Камбодже завершилось в 15:00 по местному времени. Мазуревский работал в качестве международного наблюдателя. За два дня он посетил 54 участка, уточнили в пресс-службе.

«С утра на участках были очереди, потом поток избирателей несколько схлынул, но можно с уверенностью сказать, что в течение времени голосования участки сегодня оставались центром притяжения людей. Явка, по ощущениям, достаточно высокая, члены комиссий тоже это подтверждают», — поделился Мазуревский.

ЦИК уже пригласил на президентские выборы в качестве наблюдателей глав центризбиркомов СНГ.