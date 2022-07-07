Членов банды осудят по обвинению в вымогательстве в Уфе

В Уфе будут судить банду из семи человек, которых обвинили в вымогательстве, разбое, похищении людей, незаконном лишении свободы, угоне автомобилей, грабежах и хищении документов. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Началась банда с двух человек, к которым затем примкнули новые члены. В 2020 году они в течение месяца похищали людей. А затем, запугивая их оружием, вымогали у них деньги. Правоохранители предполагают, что обвиняемые заставляли похищенных признаваться в торговле наркотиками на видеокамеру, чего на самом деле те не делали. А потом под угрозой опубликовать запись вымогали у них деньги. Таким образом они выманили у 12 человек, трое из которых были несовершеннолетними, свыше 780 тысяч рублей.