Членам ОПГ, организовавшим продажу наркотиков, вынесли приговор во Владимирской области
Киржачский районный суд Владимирской обалсти вынес приговор членам организованной преступной группы, которые занимались незаконным сбытом наркотических веществ. Об этом написал «Царьград».
По информации следствия, один из обвиняемых привлек к незаконной деятельности двух жителей Киржача, которым поручил продавать наркотики, а сам занимался налаживанием каналов покупки.
Полиции удалось задержать их. Суд назначил организатору группировки 13 лет лишения свободы, а двум его подчиненным — по 12 и 12,5 года колонии строгого режима.