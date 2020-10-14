Следователи посчитали потерпевшей члена сборной России по серфингу Майю Рудик по делу об отравлении воды на Камчатке, сообщили адвокаты. У девушки зафиксировали химический ожог роговицы глаза.

Адвокаты Рудик Екатерина Ипполитова и Юрий Брисов сообщили РБК, что у девушки сначала диагностировали химический ожог во время обследования на Камчатке, а потом в Москве это подтвердили. Эти данные предоставили следствию.

По факту загрязнения воды на Камчатке завели уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, а также по статье о загрязнению морской среды.

Первые сообщения о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке появились в конце сентября. О странном цвете воды и выбросе морских обитателей на берег сообщали в том числе серферы. Они жаловались на першение в горле и жжение в глазах после купания.

Причины произошедшего пока не установлены, рассматривается несколько версий, связанных как с техногенными, так и с природными факторами. Одной из основных причин могут быть токсичные водоросли, которые присутствуют в том числе в Авачинском заливе. «360» конкретно разбирал эту версию.