Член ВОЗ прокомментировал тестирование на коронавирус в России

По данным RT, Райан заявил, что «в России очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности». Также он уточнил, что «вопрос регистрации смертей» от коронавируса обсуждается «с российскими коллегами».

«ВОЗ выпустила очень четкие руководства в отношении классификации смертности из-за COVID-19», — рассказал Райан.