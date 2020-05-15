Член ВОЗ прокомментировал тестирование на коронавирус в России
Тестирование на коронавирус хорошо организовано в России. Так считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, Райан заявил, что «в России очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности». Также он уточнил, что «вопрос регистрации смертей» от коронавируса обсуждается «с российскими коллегами».
«ВОЗ выпустила очень четкие руководства в отношении классификации смертности из-за COVID-19», — рассказал Райан.