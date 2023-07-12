Общество 12 июля 2023, 22:14 Член ТТП Крохин призвал россиян советоваться с друзьями и управляющей компанией при проверке счетчиков

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Под видом проверки счетчиков доверчивых россиян очень часто обманывают, выставляя огромные счета за ненужные услуги, причем иногда это делают аккредитованные компании. Как не попасться на уловки мошенникам, «Вечерней Москве» рассказал член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константин Крохин.

Он напомнил, что на сайте московской мэрии есть соответствующий раздел, в котором подробно описана процедура проверки. Крохин также призвал советоваться с близкими. звонить в управляющую компанию и очень внимательно читать договоры, без которых не оплачивать никакие услуги, добавил НСН.

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