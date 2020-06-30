Член ЦИК рассказал, что в Британии и Штатах голосуют в химчистках и бассейнах

«Приведу пример информационной атаки — в СМИ появилась информация, как голосуют на пеньках, в автомобилях и так далее. Мы все внимательно разбирали, и те, кто придумали фейки, уже извиняются», — обратил внимание Шевченко.

По его словам, в Великобритании и Соединенных Штатах люди голосуют в ресторанах, пабах, химчистках и бассейнах. Он добавил, что в России работает более 96 тысяч избирательных комиссий. Участки есть в самых отдаленных уголках страны, в частности на Чукотке, на разрезе Двойной.

«Там сейчас -1, идет снег, но люди идут голосовать», — отметил он.