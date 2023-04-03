Общество 03 апреля 2023, 15:28 Член ТПП Крохин прокомментировал идею доступа работников ЖКХ в квартиры собственников

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Обязательный допуск коммунальщиков в квартиры и частные дома собственников будет нарушать конституционные права россиян. Об этом сообщил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Константин Крохин в беседе с «Национальной службой новостей».

Отмечается, что при повторном отказе от допуска работников ЖКХ для россиян хотят предусмотреть штраф. Крохин выразил надежду на то, что Конституцию специально под коммунальщиков никто менять не будет.

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Прежде всего, между жильцами и работниками ЖКХ необходимо восстановить доверие, добавил Крохин.