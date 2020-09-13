Член ТИК спровоцировал конфликт из-за собственных неправильных документов во Фрязине. Спор решился мирно

Небольшой конфликт произошел на одном из избирательных участков в подмосковном Фрязино. Там член ТИК пытался силой забрать свои документы, которые были оформлены не в установленном порядке.

12 сентября член территориальной избирательной комиссии (ТИК) с совещательным голосом, который представляет КПРФ, Алексей Миняйло попытался забрать документы из ТИК. Это были его документы, ранее он сдал их для оформления в качестве члена комиссии. Однако в документах обнаружили ошибку: вместо российского паспорта Миняйло приложил заграничный.

«Мы проверили документы человека, который захотел стать членом территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. И выяснилось, что у него отсутствует общероссийский паспорт. Мы вызвали его сюда, чтобы он нам пояснил ситуацию», — рассказала секретарь ТИК городского округа Фрязино Ольга Романова.

По ее словам, Миняйло не согласился с тем, что ему отказали в регистрации в члены ТИК. Сами документы председатель комиссии отдал Романовой, однако мужчина забрал их себе и попытался скрыться.

«Фактически он решил совершить хищение избирательной документации. Наш председатель отобрал у него документы и передал мне, после чего я их убрала в сейф. Документы были, конечно, немного помяты. С Миняйло была девушка, которая снимала происходящее на телефон. Не ясно, в какой именно момент она начала снимать. Но в Сеть выложили только самый последний эпизод, где председатель ТИК забирает документы у Миняйло», — поделилась Романова.

Она добавила, что в кадры не вошел эпизод, когда Миняйло забирает документы у самой Романовой.

«Во всех документах указано, что к заявлению на получение статуса члена ТИК должен быть приложен российский паспорт. По процедуре Миняйло мог заранее отозвать свои документы, а не забирать их во время голосования», — пояснила Романова.

Миняйло также указал американский номер телефона в контактах, приложенных к заявлению. В момент, когда документы у него забирает председатель местной ТИК, случайно был поврежден один из них — удостоверение Миняйло о том, что он является членом ТИК. Как раз этот момент разошелся по социальным сетям и Telegram-каналам.

Ситуацию уже прокомментировала советник губернатора Московской области на общественных началах Марина Юденич. Она поговорила с обеими сторонами инцидента и заверила, что сейчас острого конфликта уже нет.

«Если говорить о сути проблемы, то человек хотел зарегистрироваться в качестве члена ТИК с совещательным голосом по загранпаспорту, что, как говорят наши юристы и я так полагаю — незаконно. Но у него другая точка зрения. Что касается инцидента, который попал на видео — обе стороны написали заявление в полицию — правоохранительные органы должны по этому поводу разобраться по существу. Оба вопроса пока открыты. Я думаю, что в течение дня мы разберемся», — пояснила Юденич.

По мнению юриста Александра Закускина, в таких спорных ситуациях нужно обращаться к норме закона: там все четко прописано.

«Мы с вами живем в правовом государстве. У нас есть указ президента по данному вопросу и постановление правительства, которые говорят, что документом, удостоверяющим личность на территории РФ, загранпаспорт не является. Поэтому на законных основаниях председатель ТИКа и секретарь не могли выдать направление члена ТИК с правом совещательного голоса. Не все наблюдатели являются юристами и имеют профильное образование. Поэтому мы всегда говорим, что наблюдателям нужно пройти обучение, где объяснят все нюансы. Закон № 67 настолько тяжелый, что даже юристам сложно его трактовать, не говоря уже о людях с другим образованием. При этом закон описывает все нюансы выборов», — заявил Сопредседатель общественного движения «Россия выбирает», кандидат юридических наук Александр Закускин.

Он также добавил, что Миняйло мог принести в ТИК справку, которая выдается при отсутствии российского паспорта. Она также является временным удостоверением личности. Плюс решить этот вопрос заранее, так как комиссия работала заранее.

«Выборы это всегда борьба. Они создают конфликтные ситуации, а задача избирательной комиссии — быть над всеми кандидатами и четко руководствоваться нормой закона», — резюмировал Закускин.