Член СПЧ предположил, что YouTube в России могут заблокировать к осени

Сервис YouTube могут заблокировать на территории РФ к осени. Это случится, когда аналогичные российские ресурсы будут нормально работать. Такое мнение высказал член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

«Нам нужно рассчитывать на то, что он (YouTube — прим. ред.) все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный] контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени», — сказал Ашманов. Его процитировал ТАСС.

Он предположил, что YouTube заблокируют, когда нормально заработают RuTube и видеосервис соцсети «ВКонтакте».

Ашманов прошедшей весной говорил, что нужно готовиться к блокировке YouTube. Он аргументировал свой прогноз тем, что видеохостинг не собирается договариваться с российскими властями о соблюдении законодательства России.

Накануне владеющую YouTube корпорацию Google вновь оштрафовали в России. Речь идет о более чем 21 миллиарде рублей.