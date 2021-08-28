Член СПЧ Мария Большакова умерла на 72-м году жизни после тяжелой болезни

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова умерла в субботу на 72-м году жизни. Она скончалась после тяжелой болезни, сообщили на сайте СПЧ.

Коллеги Большаковой выразили глубокие соболезнования ее родным и близким.

Большакова в 1993 году основала и возглавила комитет семей военнослужащих Московской области, который стал основой для образования Союза семей военнослужащих России. Эта благотворительная организация оказывает правовую поддержку и помощь семьям военных в тяжелых жизненных ситуациях.

С 2006 по 2010 год Большакова входила в состав Общественной палаты РФ. С 2011 года была членом СПЧ. В 2015 году Большакову наградили знаком отличия «За благодеяние», который ей вручил президент РФ Владимир Путин. В 2012 и 2018 годах она становилась доверенным лицом Путина. Большакова является лауреатом государственной премии за достижения в правозащитной деятельности, которую ей вручили в 2019 году.

О времени и месте прощания с Большаковой в СПЧ сообщат дополнительно.