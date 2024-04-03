Общество 03 апреля 2024, 17:41 Член СПЧ Кабанов призвал ужесточить миграционный контроль в РФ

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Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов указал на необходимость ужесточения миграционного контроля в России. В беседе с News.ru он пояснил, какие меры помогут решить проблему.

«Приезд мигрантов должен быть только целевой — под конкретного работодателя, на конкретный срок. Никаких семей не должно приезжать. Пребывание должно быть подконтрольно», — высказался эксперт.

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По его словам, соответствующие предложения уже подготовлены. Кабанов выразил надежду на их скорую легализацию в рамках закона.