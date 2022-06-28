Член СПЧ Кабанов предложил ужесточить наказание за выезд за границу лиц, имеющих доступ к гостайне

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому, в частности, за выезд за границу граждан, имеющих доступ к гостайне, смогут сажать на срок до семи лет. В разговоре с ИА НСН член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов выразил мнение, что это наказание слишком мягкое.

Топ-менеджеры, чиновники, а также сотрудники гражданских министерств и ведомств тоже имеют доступ к гостайне, отметил Кабанов. По его мнению, их выезд за рубеж представляет угрозу национальной безопасности.

"Подобные менеджеры, как правило, попадают тут же в систему особого внимания зарубежных спецслужб. Естественно, они используются для скачивания информации о наших государственных секретах», — сказал Кабанов.