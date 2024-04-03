Общество 03 апреля 2024, 17:42 Член СПЧ Кабанов: иностранные террористы приезжают в РФ по безвизовому режиму

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Иностранцы, совершающие теракты и другие преступления на территории РФ, проникают в страну по безвизовому режиму. Об этом рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в беседе с News.ru.

По его мнению, в профильных органах фактически не работает система информирования о мигрантах с судимостью.

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Даже в документах, которые граждане других государств показывают пограничникам, не указаны сведения о нарушениях, пояснил Кабанов. Тревожные факты из биографии человека могут всплыть лишь через некоторое время.