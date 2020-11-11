Член Совфеда Рязанский не одобрил идею о продлении новогодних каникул
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации России Валерий Рязанский не одобрил идею о продлении новогодних каникул по причине распространения коронавирусной инфекции, информирует сайт RT.
По его словам, реализация инициативы трудна и нецелесообразна. Он подчеркнул, что для защиты от заражения COVID-19 необходимо соблюдать меры безопасности. Как считает Рязанский, чтобы ограничить контакты между людьми, хватит обычных школьных каникул, пишет сайт «Дни.ру».
Он добавил, слишком долгий отдых россиян нанесет удар по экономике.