Член Совфеда Рязанский не одобрил идею о продлении новогодних каникул

По его словам, реализация инициативы трудна и нецелесообразна. Он подчеркнул, что для защиты от заражения COVID-19 необходимо соблюдать меры безопасности. Как считает Рязанский, чтобы ограничить контакты между людьми, хватит обычных школьных каникул, пишет сайт «Дни.ру».

Он добавил, слишком долгий отдых россиян нанесет удар по экономике.