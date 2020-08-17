Член Совфеда рассказал о выходе на досрочную пенсию многодетных матерей

Улучшение демографической ситуации в стране является приоритетом для государства. Возможность раннего выхода на пенсию для многодетных матерей должна повысить рождаемость в РФ, считает Рязанский.

Для многодетных мам разработали досрочный выход на пенсию. Таким образом, матери, воспитавшие троих детей, могут уйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет.

При этом страховой стаж женщин должен быть не менее 15 лет, а количество заработанных пенсионных коэффициентов должно равняться 30 и более. Также необходимо, чтобы детям было не меньше восьми лет.

«В рабочий стаж также идет время по уходу за ребенком, и им засчитывается стаж декретного времени. По этой причине у них есть необходимые пенсионные баллы. Трудовой стаж и коэффициент не станут проблемой. Любые гарантии многодетных семей поддерживаются государством. Все потому, что Россия должна иметь большое количество многодетных семей», — заявил член Совфеда.