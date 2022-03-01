Член Совфеда пригрозил уголовной ответственностью за призывы к войне с Россией

Россиянам, публично призывающим к войне с Россией, грозит уголовная ответственность по статье «Государственная измена». Об этом в своем Telegram-канале напомнил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Главное здесь — неотвратимость и адресность наказания всех подлинно виновных в преступлениях, где бы они ни находились и чем бы ни занимались», — написал парламентарий.

Также он напомнил об ответственности для лиц, сотрудничающих с зарубежными структурами, чья деятельность направлена на подрыв национальной безопасности.

Он отметил, что также уголовное преследование по статьям «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» и «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» грозит тем лицам, которые призывают к войне с Россией.

Климов добавил, что во вторник Совфед проведет заседание комиссии по защите суверенитета РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале специальной операции на Украине с целью денацификации и демилитаризации.

Накануне российская и украинская стороны провели первый раунд переговоров в Белоруссии. Руководитель делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что второй раунд состоится в ближайшие дни.