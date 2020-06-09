    09 июня 2020, 09:28

    Член Совфеда предложил создать единую информационную систему мониторинга состояния ТЭБ

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Кутепов, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике, предложил создать единую информационную систему мониторинга состояния топливно-энергетического баланса (ТЭБ) по всем регионам страны. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    По словам Кутепова, создание единой информационной системы мониторинга состояния ТЭБ поможет устранить разницу в показаниях газа. На данный момент получилось систематизировать информацию из 60 регионов. Сенаторы выявили основную причину расхождения одних и тех же показателей — несоответствие данных Росстата формам, утвержденным Минэнерго.

    Вторая проблема — полнота и достоверность предоставленных сведений ресурсоснабжающими организациями. Так как данные приходится собирать в регионах. Это влияет на качество итогового ТЭБ субъекта.

    Кутепоов считает, что решить проблемы можно, если узаконить формат ТЭБ, исключив нормативно-рекомендательный характер приказа Минэнерго.

    Сенатор предложил заняться разработкой единой информационной системы мониторинга состояния ТЭБ по всем регионам. Исходя из региональных бюджетов, можно рассмотреть вопрос о безвозмездном предоставлении статистической информации Росстатом, заявил Кутепов.