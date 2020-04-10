Член Совфеда предложил Минтрансу увеличить поддержку инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке

Парламентарий уверен, что можно значительно повысить количество совершаемых коммерческих перевозок в рамках туристической деятельности на морских судах. Для этого необходимо увеличение количества людей, чье присутствие возможно на прогулочном судне.

Кутепов также предложил заняться реконструкцией взлетно-посадочной полосы № 2 аэродрома Кневичи международного аэропорта Владивосток и аэропорта Хабаровск (Новый). Это нужно для увеличения пропускной способности.

Он отметил, что строительство второго моста через реку Амур вблизи Комсомольска-на-Амуре, второго Кузнецовского тоннеля и развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Ванино — Советская Гавань гармонично впишутся в программу развития инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.