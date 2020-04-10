    10 апреля 2020, 11:59

    Член Совфеда предложил Минтрансу увеличить поддержку инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Кутепов, глава комитета палаты по экономической политике, предложил министру транспорта РФ Евгению Дитриху улучшить программу развития инфраструктуры Дальнего Востока. Об этом написала «Парламентская газета».

    Парламентарий уверен, что можно значительно повысить количество совершаемых коммерческих перевозок в рамках туристической деятельности на морских судах. Для этого необходимо увеличение количества людей, чье присутствие возможно на прогулочном судне.

    Кутепов также предложил заняться реконструкцией взлетно-посадочной полосы № 2 аэродрома Кневичи международного аэропорта Владивосток и аэропорта Хабаровск (Новый). Это нужно для увеличения пропускной способности.

    Он отметил, что строительство второго моста через реку Амур вблизи Комсомольска-на-Амуре, второго Кузнецовского тоннеля и развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Ванино — Советская Гавань гармонично впишутся в программу развития инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.