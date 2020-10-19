Член Совфеда поддержал выделение еще 35 млрд рублей на помощь безработным
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал решение правительства России выделить дополнительные 35 миллиардов рублей на помощь безработным людям, пишет сайт RT.
«Само увеличение количества безработных, рост безработицы — это явление, естественно, для правительства является тревожным. И правительство должно адекватно отреагировать на эти процессы», — подчеркнул член Совфеда.
По его словам, необходимо увеличение пособий, а также их количества. Рязанский отметил, что действия властей верны. Рязанский добавил, что задача служб занятости заключается не лишь в том, чтобы выплатить заявленные пособия. Помимо прочего, необходимо обеспечить проведение соответствующих профилактических работ, связанных с перепрофилированием и повышением квалификации людей.