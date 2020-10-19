Член Совфеда поддержал выделение еще 35 млрд рублей на помощь безработным

«Само увеличение количества безработных, рост безработицы — это явление, естественно, для правительства является тревожным. И правительство должно адекватно отреагировать на эти процессы», — подчеркнул член Совфеда.

По его словам, необходимо увеличение пособий, а также их количества. Рязанский отметил, что действия властей верны. Рязанский добавил, что задача служб занятости заключается не лишь в том, чтобы выплатить заявленные пособия. Помимо прочего, необходимо обеспечить проведение соответствующих профилактических работ, связанных с перепрофилированием и повышением квалификации людей.