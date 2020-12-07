Член Совфеда поддержал идею открывать ясли-сады при вузах

«Кстати, подобный опыт в ряде субъектов, в том числе в Республике Башкортостан, которую я представляю в Совете Федерации, есть. Мне видится, что это достаточно удобно, поскольку не требует возведения новых зданий, это приближено непосредственно к тому месту, где студенты обучаются», — подчеркнула Гумерова.

По мнению сенатора, если будут соблюдаться необходимые санитарные нормы, а государство поддержит идею, ее реализация станет стимулом для преодоления отложенного родительства. Член Совфеда напомнила, что именно в период студенчества люди влюбляются и создают семьи. Поэтому страна должна помочь парам, планирующих появление ребенка и получающих высшее образование.