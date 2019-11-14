Член Совфеда поддержал борьбу с кальянными
Член Совета Федерации Андрей Кутепов решил выступить за инициативу депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга о запрете кальянных в многоквартирных домах, сообщила «Парламентская газета».
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По информации «Царьграда», сенатор поддержал решение региона и добавил, что Государственная дума уже рассматривает подобный законопроект. Он запрещает открывать в многоквартирных домах небольшие кафе, в которых продают алкоголь.
Ко второму чтению в законопроект могут включить и запрет на кальянные.
«Все прекрасно помнят законопроект, который касался запрета хостелов в жилых домах. Он вступил в действие с 1 октября. Именно многочисленные обращения граждан привели к этому», — отметил Андрей Кутепов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить кальянные заведения в Санкт-Петербурге. По его мнению, эти приборы для курения опасны для здоровья и не отражают русскую культуру.