Член Совфеда ответил на письмо из Германии для проекта #ПочтаПобеды

«Это очень хороший проект в рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея. Мы вовремя поняли, что Запад пытается переписать историю и очень хочет забыть то, что было на самом деле. Владимир Путин в своем послании сказал, что будут опубликованы известные статьи. Каждый из граждан России тоже должен внести свой вклад. Нужно поднимать архивные материалы, надо писать об этом», — подчеркнул Джабаров.

По его мнению, важно обсуждать исторические аспекты на парламентских площадках. Сенатор напомнил, что послезавтра российская делегация отправился на ПА ОБСЕ.

«И в кулуарах, и на выступлениях мы будем говорить о том, что налицо попытка переписать историю, попытка возложить ответственность за начало войны на Советский Союз. Каждый должен внести свой вклад, и тогда историю переписать не удастся», — резюмировал Джабаров.

Ранее Вольф фон Фихтенберг обратился к советскому народу в письме для проекта RT #ПочтаПобеды. Он поблагодарил СССР за освобождение Европы от нацизма.