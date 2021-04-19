Член Совфеда оценил идею выдавать многодетным семьям топливные карты

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею предоставлять многодетным семьям топливные карты, написал сайт RT.

Такое предложение сделал депутат Госдумы Никита Березин. Как считает сенатор, это хорошая инициатива.

«Только 30 литров в месяц для работающей семьи не так много, если человек, например, имеет отношение к сельскому производству. Но любая помощь многодетной семье — это хорошо», — поделился мнением Рязанский.

Политический деятель заметил, что эту идею будет нелегко воплотить в административном плане. Нужно создать талоны и сделать так, чтобы каждая заправочная компания их принимала. Как считает сенатор, необходимо искать более простые формы реализации идеи.