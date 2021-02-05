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    05 февраля 2021, 15:01

    Член Совфеда объяснил идею выдавать кредиты на судебные расходы

    Полина Петрова

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин объяснил идею выдавать кредиты на судебные расходы, сообщило радио «Говорит Москва».
    Член Совфеда объяснил идею выдавать кредиты на судебные расходы

    Он рассказал, насколько такое вложение может быть выгодным для предпринимателей.

    «Тут больше не банки выступают стороной в части интересантов. Это, как правило, частные инвесторы, это бизнес. Выгода в том, что есть судебные дела, которые после оценки вероятности положительного решения для истца, в конце этой процедуры будет возврат значительных финансовых средств для истца», — уточнил Цепкин.

    На первом этапе от истца требуются большие финансовые вложения. В их числе адвокатские услуги, транспортные расходы и экспертные затраты. Инициатива предполагает, что инвестор будет брать на себя эту ответственность, если он понимает, что в конце процедуры в результате победы получит фиксированную цифру. Речь идет о деньгах, которые покроют его первоначальные затраты с лихвой.