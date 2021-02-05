Член Совфеда объяснил идею выдавать кредиты на судебные расходы

Он рассказал, насколько такое вложение может быть выгодным для предпринимателей.

«Тут больше не банки выступают стороной в части интересантов. Это, как правило, частные инвесторы, это бизнес. Выгода в том, что есть судебные дела, которые после оценки вероятности положительного решения для истца, в конце этой процедуры будет возврат значительных финансовых средств для истца», — уточнил Цепкин.

На первом этапе от истца требуются большие финансовые вложения. В их числе адвокатские услуги, транспортные расходы и экспертные затраты. Инициатива предполагает, что инвестор будет брать на себя эту ответственность, если он понимает, что в конце процедуры в результате победы получит фиксированную цифру. Речь идет о деньгах, которые покроют его первоначальные затраты с лихвой.