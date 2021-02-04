Член Совфеда назвал условие для выплат беременным в размере 20 тысяч рублей

Депутат Госдумы Николай Земцов является автором соответствующей инициативы. По его мнению, пособия позволят женщине изменить решение об аборте из-за финансовых проблем.

«Я считаю, что это будет реальным, быстрым и эффективным наполнением в нашем проекте по демографии. В том смысле, что мы дадим возможность этим детям родиться», — подчеркнул Земцов.

Как считает Рязанский, эта инициатива является «добрым делом», не имеющим подкрепления. Он напомнил, что пособия по беременности и родам выплачиваются из Фонда социального страхования, пополняющегося за счет страховых взносов.

«Такие ресурсы взять в этом Фонде сложно, таких денег там нет. Для того чтобы эти средства появились в ФСС, нужно повысить взносы. Каждое повышение взносов болезненно воспринимается работодателями», — заметил специалист.

Проект о выплатах беременным рассмотрят в Госдуме в рамках текущей сессии.