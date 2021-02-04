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    04 февраля 2021, 17:38

    Член Совфеда назвал условие для выплат беременным в размере 20 тысяч рублей

    Полина Петрова

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, при каком условии беременным россиянкам будут предоставлять ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч рублей, написал сайт «Политика сегодня».
    Член Совфеда назвал условие для выплат беременным в размере 20 тысяч рублей

    Депутат Госдумы Николай Земцов является автором соответствующей инициативы. По его мнению, пособия позволят женщине изменить решение об аборте из-за финансовых проблем.

    «Я считаю, что это будет реальным, быстрым и эффективным наполнением в нашем проекте по демографии. В том смысле, что мы дадим возможность этим детям родиться», — подчеркнул Земцов.

    Как считает Рязанский, эта инициатива является «добрым делом», не имеющим подкрепления. Он напомнил, что пособия по беременности и родам выплачиваются из Фонда социального страхования, пополняющегося за счет страховых взносов.

    «Такие ресурсы взять в этом Фонде сложно, таких денег там нет. Для того чтобы эти средства появились в ФСС, нужно повысить взносы. Каждое повышение взносов болезненно воспринимается работодателями», — заметил специалист.

    Проект о выплатах беременным рассмотрят в Госдуме в рамках текущей сессии.