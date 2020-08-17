Член Совфеда назвал сроки принятия решения о выплатах для семей с детьми до 16 лет

Член Совета Федерации Валерий Рязанов назвал сроки принятия решения об августовских выплатах для семей с детьми до 16 лет.

По словам родителей, пособия помогут им в подготовке школьников к началу учебного года. Граждане создали петицию на сайте Change.org, которая собрала порядка 250 тысяч подписей. В Пенсионном фонде сообщили, что распоряжений, которые касаются выплат, получено не было, пишет ИА Nation News.

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что точная информация о дате получения денежных средств гражданами станет известна по возвращении председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Я думаю, что надо дождаться решения правительства. После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи», — подчеркнул член Совфеда.

Он отметил, что речь идет о многомиллиардных затратах, которые подразумевают принятие серьезного и взвешенного решения. Рязанов добавил, что последнее слово будет за Министерством финансов.