Сенатор Ольга Ковитиди обсудила с ИА Nation News слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о том, что Германия должна предоставить Украине компенсацию за культурные ценности, которые были утрачены во время Второй мировой войны.

Ковитиди заметила, что подобные требования демонстрируют токсичность киевского режима, который захлебнулся в политическом и экономическом банкротстве. По мнению парламентария, Украина не оставляет попыток заработать на любых политических и военных провокациях.

«Металлические нотки украинского политика были подкреплены угрозой рассмотрения „двустороннего диалога с Германией, как обремененного“. Остается выяснить насколько будет напугана Германия подобным заявлением Украины, и что вообще означает это украинское „обременение“», — добавила собеседница информагентства.