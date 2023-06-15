Общество 15 июня 2023, 14:44 Член Совета профсоюза работников образования Луховицкий усомнился в принятии закона о повышении зарплат учителям

Читать 360tv в

Законопроект, предусматривающий повышение зарплат учителям, неоднократно отклонялся правительством. Он не будет принят и в случае с недавней инициативой, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий «Национальной службе новостей».

Ранее депутаты предложили поднять зарплаты учителям до 2,5 МРОТ. По словам Луховицкого, для этого необходимо прописать все гарантии федерального центра — большинство региональных бюджетов не смогут обеспечить такую зарплату.

Реклама

Он также отметил, что вносить изменения пытались многие депутаты, однако инициативы не поддерживало правительство.