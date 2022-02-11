Член Совета по правам человека Кабанов оценил решение проблемы мигрантов в Калужской области

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в разговоре с «Ридусом» оценил решение проблемы мигрантов в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша ввел определенные ограничения в Калужской области для граждан других государств.

Так, регион вышел из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Это лишило граждан Азии возможности получать гражданство в упрощенном порядке.

Кабанов решения Шапши назвал «обоснованными».

«Руководители многих регионов об этом говорят, но боятся — не знают, как отреагирует федеральный центр, диаспоры и бизнес. А губернатор Калужской области, выполняя поручение президента, взялся за решение проблемы трудоустройства населения — и решил ее фактически одним росчерком пера», — заявил он.

Ограничения для мигрантов на работу в сфере транспорта, общепита и торговли увеличит количество рабочих мест для уроженцев региона, считает Кабанов

«Сфера общественного транспорта, например, всегда была неким спасательным кругом для так называемого „офисного планктона“, которые, попадая в тяжелое положение и оставаясь без работы, могли рассчитывать на такую форму заработка. За месяц работа в такси приносила 40−50 тысяч рублей. Но сейчас такие деньги невозможно заработать: все перехватывается определенными мигрантскими группами», — отметил Кабанов.