Член совета Госдумы оценил плюсы предложения изымать детей из семей за сутки. Но могут быть подводные камни

Об этом «360» рассказал член экспертного совета при комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей Владимир Акимкин. Он отметил, что новый законопроект не вносит особо сильных изменений — единственное, что теперь вопрос с изъятием детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью будут решать в судебном порядке.

«Это хорошо, потому что раньше органы опеки и попечительства изымали детей по каким-то своим понятиям угрозы жизни и здоровья ребенка. А здесь все-таки в суде. Надеюсь, более справедливо будут принимать решения в отношении детей и более тщательно рассматривать эти вопросы», — отметил Акимкин.

Несмотря на это, главное кроется в нюансах этого законопроекта.

«Если то, что задумано, будет осуществлено — да, это действительно плюс. Если не будет никаких подводных камней в этом законопроекте, связанных с самой процедурой и с критериями определения опасности здоровью и жизни ребенка. Основной камень преткновения в этом, потому что это понятие у всех совершенно по-разному трактуется», — отметил он.

Собеседник напомнил, что Россия — большая страна, на ее территории живет много разных народов в разных условиях и разных поясах. Кроме того, существуют различные этнические группы, религиозные установки и так далее.

«Нужно сделать так, чтобы критерии отвечали всем этим условиям и для всех были приемлемы — а это сделать достаточно сложно», — заключил Акимкин.