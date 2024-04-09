Общество 09 апреля 2024, 16:46 Член Союза садоводов РФ Бурякова напомнила о наказании за выращивание ипомеи трехцветной

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Руководитель общественной приемной Союза садоводов РФ Людмила Бурякова посоветовала с осторожностью подходить к выращиванию ипомеи трехцветной и турбины щитовидной. Эти растения на участке способны стать причиной серьезных проблем, отметила эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По ее словам, семена и стебли данных цветов содержат алкалоиды — токсины, обладающие галлюциногенными свойствами. На своей территории разрешается разводить до 10 штук.

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При большем количестве владелец может получить штраф на сумму пять тысяч рублей. Еще один вариант в данном случае — арест до 15 суток. Превышение нормы на 100 грозит лишением свободы, добавила специалист.