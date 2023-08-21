Общество 21 августа 2023, 17:41 Член Российской академии космонавтики Железняков: авария с участием «Луны-25» может привести к увеличению финансирования

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Член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с ИА НСН заявил, что авария «Луны-25» может лишь привести к увеличению финансирования лунной программы.

Во многом космическая программа зависит от правительства и Минфина. Железняков выразил надежду, что власти не станут откладывать запланированный запуск следующих станций.

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«Конечно, космическая программа в лунном варианте должна быть пересмотрена. Будем надеяться, что этот пересмотр будет в положительном плане», — добавил он.

Ранее Роскосмос сообщил, что «Луна-25» должна была выйти на предпосадочную орбиту, однако связь с аппаратом прервалась. После столкновения с поверхностью Луны он прекратил существование.