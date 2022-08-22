Член правления Альянса туристических агентств рассказал о перспективах создания курортного кластера в Дагестане

Член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов прокомментировал информацию о том, что на берегу Каспийского моря в Дагестане хотят создать курортный кластер по примеру Сочи. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, заменить главный черноморский курорт с помощью курорта в Дагестане не получится, однако у Дагестана и Сочи есть схожие черты.

«Заменить Сочи с помощью курорта в Дагестане явно не получится. Другой вопрос, что это и не нужно. Дагестан — это совершенно другой регион, совершенно новое направление, которое интересно туристам уже сейчас. Там уже есть хорошая транспортная доступность, огромные территории, нетронутые заповедники, а также море и горы. Когда мы говорим про Сочи, то мы понимаем, что там есть море и горы, в Дагестане они тоже есть, что хорошо», — сообщил Самохвалов.

При этом эксперт заметил, что развитие Дагестана не будет идти такими быстрыми темпами как Сочи, поскольку черноморскому курорту помогла Олимпиада 2014 года.

«Надо понимать, что основным драйвером развития Сочи была Олимпиада. Перед ней была полностью обновлена инфраструктура в городе и в горах. Это послужило очень мощным толчком для развития региона. Без Олимпиады в Дагестане развитие будет медленнее, но в этом есть и плюс, активное развитие не нарушит колорит этого региона», – резюмировал Самохвалов.