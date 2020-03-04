Член ОП России оценил идею ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия», в беседе с RT высказал свое мнение об идее ограничить продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.
«Я считаю, что такого рода законодательные изменения жизненно необходимы сегодня. Бизнес должен быть ответственным и безопасным для наших домов», — сказал Хамзаев.
В последнее время, особенно в регионах, выросло количество кафе и магазинов с продажей спиртных напитков в жилых домах.
«Время продажи нужно ограничивать всем, кто продает алкоголь в жилых домах, не только сейчас мы говорим про магазины или пивнушки, но в том числе и про рестораны, находящиеся в жилом секторе», — пояснил Хамзаев и добавил, что это нормальная международная практика.