Член ОП России оценил идею ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

«Я считаю, что такого рода законодательные изменения жизненно необходимы сегодня. Бизнес должен быть ответственным и безопасным для наших домов», — сказал Хамзаев.

В последнее время, особенно в регионах, выросло количество кафе и магазинов с продажей спиртных напитков в жилых домах.

«Время продажи нужно ограничивать всем, кто продает алкоголь в жилых домах, не только сейчас мы говорим про магазины или пивнушки, но в том числе и про рестораны, находящиеся в жилом секторе», — пояснил Хамзаев и добавил, что это нормальная международная практика.