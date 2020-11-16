Член ОП рассказала, как пандемия сказалась на интересе школьников к будущей профессии
Член Общественной палаты России Наталья Кравченко рассказала порталу News.ru, что пандемия коронавируса побудила школьников переосмыслить ценность онлайн-платформ и больше задумываться о выборе своей профессии.
«На мой взгляд, пандемия сподвигла многих школьников к активному поиску информации о востребованных и интересных для них профессиях», — поделилась общественница.
По ее мнению, подобные запросы на выбор пути в жизни должен привести к тому, чтобы в стране появилось больше людей, занимающихся любимым делом. Это, по словам, Кравченко, уже другой уровень профессионализма и качества жизни.