Член ОП предложил ввести курс начальной медпомощи в вузах России
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил ввести новый курс в вузы страны. Он считает, что необходимо добавить занятия по «Начальной медицинской помощи». Об этом сообщил RT.
Нынешняя ситуация с коронавирусной инфекцией показала необходимость создания в России кадрового резерва младшего медицинского персонала, считает Хамзаев.
По его словам, создание курса «Начальной медицинской помощи» поспособствует обучению студентов навыкам младшего медицинского персонала.
«Чтобы получить эти навыки, не нужно учиться несколько лет в вузе или медицинском колледже, достаточно пройти специализированный курс», — заявил член ОП.