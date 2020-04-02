    02 апреля 2020, 09:57

    Член ОП предложил давать скидку на услуги связи работникам на самоизоляции

    Анастасия Кременчугская

    Илья Семин, член Общественной палаты России, предлагает понизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для тех, кто работает на самоизоляции. Об этом написал RT.
    Член ОП предложил давать скидку на услуги связи работникам на самоизоляции

    Он отметил, что те, кто работают удаленно, вынуждены тратить больше денег на интернет и сотовую связь.

    Семин предложил ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой для дистанционно работающих граждан.

    «Например, если в среднем сотрудник разговаривал по мобильному телефону один час, а в условиях удаленки стал разговаривать более трех часов в день, то 50% скидка должна рассчитываться с разницы, то есть с двух часов разговора для тарифов с почасовой оплатой», — сообщил Семин.