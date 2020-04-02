Член ОП предложил давать скидку на услуги связи работникам на самоизоляции

Он отметил, что те, кто работают удаленно, вынуждены тратить больше денег на интернет и сотовую связь.

Семин предложил ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой для дистанционно работающих граждан.

«Например, если в среднем сотрудник разговаривал по мобильному телефону один час, а в условиях удаленки стал разговаривать более трех часов в день, то 50% скидка должна рассчитываться с разницы, то есть с двух часов разговора для тарифов с почасовой оплатой», — сообщил Семин.