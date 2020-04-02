Член ОП предложил давать скидку на услуги связи работникам на самоизоляции
Илья Семин, член Общественной палаты России, предлагает понизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для тех, кто работает на самоизоляции. Об этом написал RT.
Он отметил, что те, кто работают удаленно, вынуждены тратить больше денег на интернет и сотовую связь.
Семин предложил ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой для дистанционно работающих граждан.
«Например, если в среднем сотрудник разговаривал по мобильному телефону один час, а в условиях удаленки стал разговаривать более трех часов в день, то 50% скидка должна рассчитываться с разницы, то есть с двух часов разговора для тарифов с почасовой оплатой», — сообщил Семин.