Член ОП назвала сексуальное просвещение в школах развратом и предложила слушать природу

Необходимость ввести в российских школах уроки сексуального просвещения в Общественной палате оценили словами «природа подскажет». Там назвали это предложение «развратом» и подчеркнули, что им не стоит заниматься ни в школе, ни родителям.

Такое заявление сделала член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Элина Жгутова. Ее слова процитировал Telegram-канал «Подъем».

Странно было бы предполагать, что человек, которого не обучали в школе основам секса, не сможет иметь потомства. У нас есть опыт нескольких тысячелетий. Думаю, что природа подскажет Элина Жгутова.

Жгутова отметила, что родителям не обязательно напрямую разговаривать об этом с ребенком, достаточно показывать на своем примере отношение к этому вопросу. По ее мнению, если взрослые смеются над похабными анекдотами или «сами пошлятину демонстрируют», это развращает ребенка.

Если же родители отворачиваются от сцены на экране, делают ребенку замечание или выражением лица показывают свое отношение к тому, что там демонстрируют, то «ребенка создается правильное впечатление, что такое целомудрие».

Жгутова также добавила, что не верит данным опроса о поддержке введения в школах уроков сексуального просвещения. Он показал, что эта идея нравится 74,7% россиян. По словам члена Общественной палаты, этот показатель завышен. Жгутова уверена, что примерно такая часть россиян является консервативной, а значит — «не может ратовать за развращение детей».