Общество 18 января 2024, 12:31 Член ОП Лянге: адаптировать в школах следует тех детей мигрантов, которые намерены остаться в России

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Детей мигрантов, приезжающих в Россию на пару месяцев, в основном отдают в школы «на передержку». Адаптировать для обучения в образовательных учреждениях следует тех школьников, которые намерены остаться в РФ, сообщила ИА НСН член Общественной палаты Маргарита Лянге.

По ее словам, так называемая челночная миграция, когда детей привозят в Россию на два-три месяца, в плане образования вредит и местным детям, и приезжим. За такой короткий срок дети мигрантов не успевают чему-либо научиться.

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«Здесь нужно четко понимать: если это будущие граждане России, мы учим, тратим деньги, разрабатываем отдельные программы, если нет, — не надо их мучить», — отметила Лянге.