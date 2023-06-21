Общество 21 июня 2023, 18:20 Член ОП Легойда заявил, что в первую очередь в сохранности иконы «Троица» заинтересована церковь

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В сохранности иконы Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым в первой трети XV века, в первую очередь заинтересована церковь. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член ОП РФ Владимир Легойда в эфире радио «КП».

По его словам, было бы странно, если бы православная церковь не понимала значимости этой святыни.

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Легойда также отметил, что сейчас «Троица» находится в Храме Христа Спасителя в специальной капсуле с поддержанием необходимого температурного режима.